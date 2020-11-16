В России начали вводить продуктовые карточки

В ноябре в Ростовской и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге начали действовать продуктовые карточки, которыми могут воспользоваться малоимущие семьи с детьми и люди, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19. Проект запустил благотворительный фонд продовольствия «Русь» вместе с Общероссийским народным фронтом, сетью магазинов «Магнит» и компанией Humanventure. В качестве поддержки раз в месяц участники пилотной программы будут получать на виртуальные карты 1 тыс. бонусов, что равняется 1 тыс. рублей. На эти средства нуждающиеся могут приобрести продукты первой необходимости, купить алкоголь и табак с помощью продуктовых карт нельзя. Мы поговорили о сути проекта с вице-президентом фонда «Русь» Анной Алиевой-Хрусталевой.

«Главная задача — дать возможность людям продержаться, не голодать»

— На сайте фонда сказано, что пилотными регионами программы стали Ростовская и Владимирская области, а также Санкт-Петербург. Чем объясняется такой выбор?

— В тестовом режиме мы решили опробовать программу в разных федеральных округах. Остановились на Центральном, Южном и Северо-Западном. В каждом из них есть действующие отделения нашего фонда, которые отвечают за формирование базы нуждающихся семей вместе с органами социальной защиты населения, а также с уполномоченными по правам ребенка в отдельных субъектах. В этих регионах нам проще проверить работоспособность всех систем. Позже, вероятно, география программы будет расширена.