«Это пустая трата времени»: Режиссер фильма «Один дома» выступил против перезапуска от Disney

Новость о старте производства перезапуска культовой семейной комедии «Один дома» вызвала негативную реакцию не только среди поклонников, но и у режиссера оригинальной картины 1990 года Криса Коламбуса, высказавшегося против ТВ-ребута от Disney в недавнем интервью порталу Insider.

Режиссер сообщил, что никто из представителей сервиса Disney+ не связывался с ним по поводу запуска готовящейся телевизионной адаптации «Один дома». Более того, известный постановщик считает, что такой проект является «пустой тратой времени».

Смысла пытаться повторить успех культового произведения, прошедшего проверку временем, нет, считает режиссер. Крис Коламбус посоветовал Disney придумать что-то новое, что будет выделяться оригинальностью, даже если оно в конечном итоге получится провальным.