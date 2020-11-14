Ученые узнали, какой продукт защитит от слабоумия

Ежедневное употребление оливкового масла приводит к значительному улучшению когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Университета Аристотеля в Салониках и Греческой ассоциации болезни Альцгеймера и связанных с ней расстройств, материал опубликован в журнале Journal of Alzheimerʼs Disease.

Специалисты 12 месяцев наблюдали за тремя группами людей, сравнивая рацион их питания — первая группа «сидела» на здоровой средиземноморской диете, вторая регулярно употребляла оливковое масло первого отжима (50 мл в день), а третья — получала оливковое масло с умеренным содержанием полифенолов (50 мл в день).

Выяснилось, что в двух группах, где в рацион было включено оливковое масло, наблюдалось улучшение маркеров Альцгеймера (деменции). В первой группе маркеры остались такими же или ухудшились.

Оливковое масло с высоким содержанием полифенолов можно служить терапевтическим средством для пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями (MCI), которые считаются предварительной стадией болезни Альцгеймера, заключили ученые.