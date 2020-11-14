Путин призвал россиян готовиться к ядерной войне — об этом он рассказал после осмотра своего нового командного бункера.

В России завершается строительство сверхзащищенного пункта управления стратегическими ядерными силами, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны в среду.По его словам, новый командный пункт «обладает практически абсолютной защитой» от любых воздействий.

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — отметил Путин, добавив, что новый «бункер» также отличается повышенной помехоустойчивостью и имеет «исключительно высокий» запас прочности.

Возможность командования ядерным оружием необходимо обеспечить «даже в случае нанесения ядерного удара» по стране, подчеркнул президент.

«Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит», — пояснил он (цитаты по ТАСС).

Совещание по ядерному оружию у Путина — второе за последние два дня. Накануне президент встречался с высокопоставленными военными и представителями предприятий ОПК, напомнив им о необходимости продолжать производство ракет и бомб.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности», — заявил он.

Сохранение такого баланса сил, по словам Путина, «сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении» России.

Он также призвал учитывать появление целого ряда потенциально опасных внешних факторов, в том числе расширение военного присутствия НАТО вблизи российских границ.