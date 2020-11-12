В России призвали готовиться к радикальным санкциям США

Администрация Джо Байдена в США, вероятно, продолжит ужесточение санкций в отношении России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, российско-американские отношения рискуют вернуться на уровень, который наблюдался при Бараке Обаме.

«Скорее всего, что будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России», — перечислил Греф. При этом объектов для санкций, по его словам, «осталось не так много», поскольку две предыдущие администрации «исчерпали огромный запас» ограничительных мер.

В «черные списки попали» чиновники и миллиардеры, оборонные и судостроительные заводы, госбанкам и госкомпаниям было запрещено привлекать на Западе кредиты, а нефтегазовому сектору — импортировать современные технологии добычи.

«Следующие санкции могут быть очень радикальными, могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях», — предупредил Греф.

Впрочем, тот факт, что в арсенале Вашингтона остались только очень жесткие меры, по мнению главы Сбербанка, снижает вероятность их применения. «Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован создавать еще одну такую точку напряжения», — сказал он.

Напомним, демократ Байден в ходе предвыборной кампании назвал Россию главным противником США и анонсировал «пересмотр» отношений, выстроенных при администрации Дональда Трампа.

В арсенале Байдена остаются многочисленные санкционные законопроекты, внесенные в конгресс за последние 4 года. В их числе — проект «адских санкций» Боба Менендеса и Линдси Грэма, который требует запретить вложения в российский госдолг и отрезать от долларовых операциий для один или нескольких из 8 крупнейших госбанков.

Еще более радикальную идею предложили в июне 2020 года республиканцы Майк Джонсон и Джо Уилсон. По их задумке, Россию следует объявить государством-спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла», запрещенной в РФ группировки «Талибан», а также праворадикального «Русского имперского движения», которое в апреле 2020 года было включено Госдепом в список террористический организаций.

В качестве санкций предлагается следует добиваться отключения России от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, при необходимости наложив санкции на саму организацию до тех пор, пока она не исключит РФ из состава своих членов.