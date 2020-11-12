В Афганистане отец обиделся на дочь-полицейскую и приказал выколоть ей глаза

В Афганистане неизвестные преступники выкололи глаза девушке, которая ослушалась отца и устроилась на работу против его воли. Об этом сообщает Reuters

На 33-летнюю Хатеру напали неизвестные около полицейского участка в провинции Газни, где она работала в криминальном отделе. Последнее, что она помнит, — троих мужчин на мотоцикле. Они выстрелили в нее и нанесли удары ножом в глаза. Придя в себя в больнице, Хатера ничего не видела, вокруг была темнота. «Я спросила врачей, почему я ничего не вижу? Мне сказали, что мои глаза еще забинтованы из-за ран. Но в тот момент я уже поняла, что у меня отняли глаза», — рассказала она.

Местные власти и пострадавшая обвиняют в случившемся боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). По их версии, они совершили нападение на Хатеру по наводке ее отца, категорически возражавшего против ее работы вне дома, несмотря на разрешение мужа. «Талибан» отрицает свою причастность к произошедшему.

Хатера рассказала, что устроилась на работу в полицейский участок три месяца назад, воплотив таким образом свою мечту работать вне дома. По ее словам, по пути на службу она много раз замечала, как за ней следует отец. Девушка уверена, что отец связался с талибами и просил их помешать ей ходить на работу. Она предполагает, что он дал им копию ее удостоверения личности в качестве доказательства того, что она работает в полиции. Кроме того, в день нападения отец звонил ей несколько раз, чтобы узнать о ее местонахождении.

Для Хатеры случившееся обернулось не только потерей зрения, но и потерей мечты построить независимую карьеру. «Я хотела бы проработать в полиции хотя бы еще год. Если бы это случилось со мной после этого, то было бы менее болезненно. Это произошло слишком рано», — сказала девушка.

Правозащитники указывают на растущую тенденцию к росту насилия в отношении работающих женщин, особенно в общественных местах. На это влияют как консервативные социальные нормы, царящие в Афганистане, так и усиление влияния «Талибана». В случае с Хатерой тот факт, что она служила в полиции, также мог разозлить талибов.