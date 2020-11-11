Крупнейший в мире телескоп может обвалиться

Один из основных тросов радиотелескопа Аресибо лопнул 6 ноября. Разрушение троса привело к новым повреждениям его антенны и это уже второй лопнувший трос за три месяца. В ближайшее время инженеры должны установить стальную арматуру для уменьшения нагрузки на оставшиеся тросы, а также ускорить доставку двух новых тросов, сообщается на сайте Университета центральной Флориды.

300-метровый радиотелескоп Аресибо работает уже более 56 лет и до ввода в строй телескопа FAST считался самым крупным в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Благодаря обсерватории астрономы смогли определить период вращения Меркурия, открыть пульсар PSR B1257+12, вокруг которого обращаются первые известные экзопланеты, и эффект Ярковского у астероидов, а также зарегистрировать быстрые радиовсплески и искать внеземной разум по программе SETI. Широко известен телескоп стал после того, как 16 ноября 1974 года послал к шаровому звездному скоплению M13 радиосигнал «послание Аресибо».

Обсерватория неоднократно страдала от ураганов и землетрясений, а в августе этого года один из вспомогательных металлических тросов выскользнул из гнезда, пробив в антенне дыру и повредив другие элементы телескопа.

Теперь лопнул один из основных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, что привело к новым повреждениям антенны и других тросов. Предполагается, что это произошло из-за увеличения нагрузки на тросы, ранее уже были замечены обрывы отдельных волокон в тросе, однако аварийный ремонт инженеры провести не успели.

В настоящее время специалисты оценивают стоимость ремонта антенны и причины произошедшего, в ближайшее время инженеры должны установить стальную арматуру для уменьшения нагрузки на оставшиеся тросы, а также ускорить доставку двух новых тросов, которые уже заказаны. Наблюдения в обсерватории временно приостановлены, пока что ученые занимаются обработкой уже полученных данных.