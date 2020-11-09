Ученые превратят камни на Луне в чистый кислород и строительные материалы

Британская фирма выиграла контракт с Европейским космическим агентством на разработку технологии превращения лунной пыли и камней в кислород, оставляя после себя алюминий, железо и другие металлические порошки для строительства лунных строителей. Об этом сообщает The Guardian.
«Все, что вы берете с Земли на Луну, — это дополнительный вес. Если изготавливать необходимые материалы на месте, это сэкономит много времени, усилий и денег», — сказал Ян Меллор, управляющий директор компании Metalysis, которая заключила контракт с ЕКА.
Анализ горных пород, привезенных с Луны, показывает, что кислород составляет около 45% от веса материала. Остальная часть в основном состоит из железа, алюминия и кремния. В работе, опубликованной в этом году, ученые из Metalysis и Университета Глазго заявили, что они могут извлекать 96% кислорода из смоделированной лунной почвы, оставляя после полезные металлы.
НАСА и другие космические агентства находятся на важной стадии подготовки к возвращению на Луну. На этот раз для создания постоянной лунной базы, где страны будут работать вместе с частными компаниями над ее жизнеобеспечением, строительством среды обитания, производством энергии, продуктов питания и строительных материалов.
Полученный кислород объединят с другими газами для получения воздуха, пригодного для дыхания. Кроме того, кислород является жизненно важным компонентом ракетного топлива, которое можно производить прямо на Луне и использовать для дозаправки космических кораблей, отправляющихся в дальний космос.
Марк Саймс, который работает над этим процессом в Университете Глазго, заявил, что горные породы с Луны это «огромный потенциальный источник кислорода» для поддержки исследования человеком спутника Земли и всей Солнечной системы.
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