Ученые превратят камни на Луне в чистый кислород и строительные материалы

Британская фирма выиграла контракт с Европейским космическим агентством на разработку технологии превращения лунной пыли и камней в кислород, оставляя после себя алюминий, железо и другие металлические порошки для строительства лунных строителей. Об этом сообщает The Guardian.

«Все, что вы берете с Земли на Луну, — это дополнительный вес. Если изготавливать необходимые материалы на месте, это сэкономит много времени, усилий и денег», — сказал Ян Меллор, управляющий директор компании Metalysis, которая заключила контракт с ЕКА.

Анализ горных пород, привезенных с Луны, показывает, что кислород составляет около 45% от веса материала. Остальная часть в основном состоит из железа, алюминия и кремния. В работе, опубликованной в этом году, ученые из Metalysis и Университета Глазго заявили, что они могут извлекать 96% кислорода из смоделированной лунной почвы, оставляя после полезные металлы.

НАСА и другие космические агентства находятся на важной стадии подготовки к возвращению на Луну. На этот раз для создания постоянной лунной базы, где страны будут работать вместе с частными компаниями над ее жизнеобеспечением, строительством среды обитания, производством энергии, продуктов питания и строительных материалов.

