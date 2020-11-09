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Ученые превратят камни на Луне в чистый кислород и строительные материалы

Британская фирма выиграла контракт с Европейским космическим агентством на разработку технологии превращения лунной пыли и камней в кислород, оставляя после себя алюминий, железо и другие металлические порошки для строительства лунных строителей. Об этом сообщает The Guardian.

«Все, что вы берете с Земли на Луну, — это дополнительный вес. Если изготавливать необходимые материалы на месте, это сэкономит много времени, усилий и денег», — сказал Ян Меллор, управляющий директор компании Metalysis, которая заключила контракт с ЕКА.

Анализ горных пород, привезенных с Луны, показывает, что кислород составляет около 45% от веса материала. Остальная часть в основном состоит из железа, алюминия и кремния. В работе, опубликованной в этом году, ученые из Metalysis и Университета Глазго заявили, что они могут извлекать 96% кислорода из смоделированной лунной почвы, оставляя после полезные металлы.

НАСА и другие космические агентства находятся на важной стадии подготовки к возвращению на Луну. На этот раз для создания постоянной лунной базы, где страны будут работать вместе с частными компаниями над ее жизнеобеспечением, строительством среды обитания, производством энергии, продуктов питания и строительных материалов.

Контракт с ЕКА будет финансировать Metalysis в течение девяти месяцев. За это время компания должна усовершенствовать электрохимический процесс, который высвобождает кислород из лунной пыли и горных пород, пропуская электрический ток через материал. Этот процесс уже используется на Земле, но кислород выделяется как нежелательный побочный продукт при добыче полезных ископаемых. Чтобы он помог исследователям Луны, кислород необходимо улавливать и хранить.Согласно контракту, фирма будет пытаться повысить выход и чистоту кислорода и металлов из породы, одновременно уменьшая количество энергии, потребляемой процессом. Следующим шагом будет демонстрация извлечения кислорода на Луне.

Полученный кислород объединят с другими газами для получения воздуха, пригодного для дыхания. Кроме того, кислород является жизненно важным компонентом ракетного топлива, которое можно производить прямо на Луне и использовать для дозаправки космических кораблей, отправляющихся в дальний космос.

Марк Саймс, который работает над этим процессом в Университете Глазго, заявил, что горные породы с Луны это «огромный потенциальный источник кислорода» для поддержки исследования человеком спутника Земли и всей Солнечной системы.

9 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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