Энн Хэтэуэй показала «честное» селфи

Даже без макияжа Энн Хэтэуэй выглядит превосходно!

Многие знаменитости — как западные, так и отечественные — перед тем, как публиковать фотографии в Инстаграм, тщательно обрабатывают их, чтобы поклонники не заметили ни единого изъяна. Однако все больше селебрити становятся приверженцами тренда на естественность и предпочитают показываться перед подписчиками такими, какими они есть в реальной жизни, а не на экранах ТВ или в глянцевых журналах. Так, к примеру, на днях 37-летняя Энн Хэтэуэй опубликовала абсолютно «честное» селфи.

На фото актриса позирует без грамма косметики на лице и без фильтров. Подписчики Энн Хэтэуэй в Инстаграм пришли в восторг от фотографии и засыпали ее комплиментами. Она действительно выглядит великолепно в повседневной жизни — очень молодо и свежо.