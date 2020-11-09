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Энн Хэтэуэй показала «честное» селфи

Энн Хэтэуэй показала "честное" селфи

Даже без макияжа Энн Хэтэуэй выглядит превосходно!
Многие знаменитости — как западные, так и отечественные — перед тем, как публиковать фотографии в Инстаграм, тщательно обрабатывают их, чтобы поклонники не заметили ни единого изъяна. Однако все больше селебрити становятся приверженцами тренда на естественность и предпочитают показываться перед подписчиками такими, какими они есть в реальной жизни, а не на экранах ТВ или в глянцевых журналах. Так, к примеру, на днях 37-летняя Энн Хэтэуэй опубликовала абсолютно «честное» селфи.

На фото актриса позирует без грамма косметики на лице и без фильтров. Подписчики Энн Хэтэуэй в Инстаграм пришли в восторг от фотографии и засыпали ее комплиментами. Она действительно выглядит великолепно в повседневной жизни — очень молодо и свежо.

9 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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