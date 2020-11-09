Азербайджан окружил часть армянской армии

Армянские военные попали в окружение под городом Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили об уничтожении танка и боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Армении на трассе Лачин — Шуши, а также военной техники, направлявшейся из Ходжалы в Ханкенди.

«Днем 9 ноября ударным БПЛА был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооруженных сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направлявшийся по дороге Ходжалы — Шуши в направлении города Ханкенди», — проинформировала азербайджанская сторона.