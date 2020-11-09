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Азербайджан окружил часть армянской армии

Армянские военные попали в окружение под городом Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили об уничтожении танка и боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Армении на трассе Лачин — Шуши, а также военной техники, направлявшейся из Ходжалы в Ханкенди.

«Днем 9 ноября ударным БПЛА  был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооруженных сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направлявшийся по дороге Ходжалы — Шуши в направлении города Ханкенди», — проинформировала азербайджанская сторона.

9 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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