Ученые: Миру угрожает вспышка нового смертельного заболевания

Миру угрожает вспышка нового смертельного заболевания. Об этом предупреждают американские ученые, которые провели ряд исследований, пишет PNASNews.
Они обнаружили рост заражения вирусом Нипах, передающимся от летучих мышей человеку, и считают, что он может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания.
От этой болезни нет лекарства или вакцины, летальность составляет 90%, а симптомы часто похожи на такие заболевания как японский энцефалит и малярия. Вирус может провоцировать воспаление мозга или респираторные заболевания, отмечают ученые.
Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного.
По словам специалистов, в последнее время чаще выявлять вирус Нипах стали в Бангладеше и Индии, где ежегодно есть заразившиеся инфекцией. Однако ученые не исключают, что вирус может мутировать и распространиться за пределы Южной Азии.
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