Байден заявил, что цифры говорят о его победе на выборах президента США

Демократ Джозеф Байден считает, что имеющиеся цифры говорят о его победе на выборах президента США.

«Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку», — цитирует его выступление в городе Уилмингтон (штат Делавэр) ТАСС.

Байден считает, что ему удастся победить в ключевых штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков) и Джорджия (16 голосов).

«Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании», — отметил Байден.

В пятницу утром стало известно, что Байден по числу отданных за него голосов избирателей обогнал в Джорджии и Пенсильвании своего оппонента — действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. К настоящему моменту Байден, согласно подсчетам телекомпании CNN, обгоняет Трампа в Джорджии почти на 4,4 тыс. голосов, в Пенсильвании — на 28,8 тыс. голосов. По данным СМИ, к настоящему моменту Байден заручился голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков.