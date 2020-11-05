Опрос: за выборами президента США следит каждый второй россиянин

Больше половины россиян (53%) следят за новостями о президентских выборах в США. Прочат победу действующему главе государства Дональду Трампу 26% граждан РФ, кандидату от Демократической партии Джо Байдену — только 9%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Исследование показало, что хорошо относятся к Дональду Трампу 29% россиян, плохо — 38%. Позитивно воспринимающих Байдена среди граждан РФ в разы меньше. К нему хорошо относятся только 4% опрошенных, плохо — 34%. При этом о нем слышали только 49% россиян. Респонденты говорят, что для России более выгодна победа Трампа, нежели Байдена. Более трети россиян (34%) полагают, что успех любого из кандидатов ничего не изменит в дальнейшем развитии российско-американских отношений.

Всероссийский опрос был проведен 23–25 октября 2020 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.