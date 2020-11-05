Госрезерв Украины разворован — Аудит

Аудит Госрезерва Украины подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, катастрофическое техническое состояние предприятий и многомиллионные финансовые махинации.

Об этом сообщила пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации — это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Держаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов происходила впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета Министров.

«То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. <…> Ситуация с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять «, — подчеркнул министр экономики Игорь Петрашко.

Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены факты порчи зерна и невозможности его дальнейшего использования даже для кормов — на сумму 35 500 000 гривен.

Причиной этого в министерстве называют небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как «масса зерна на госпредприятиях — продукция 2010-2011 годов».

Недостаток зерна только на одном из предприятий Госрезерва достигала 27 900 000 гривен. В министерстве отметили, что это стоимость зерна в ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может быть выше.

Кроме того, по результатам проверки хранения продуктов питания выявлено, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились.

«Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, начисляется на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн», — отметили в министерстве.

Пресс-служба информирует, что в финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва сумма нарушений составила 31400000 грн. Также ревизия выявила нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сейчас материалы ревизии переданы в НАБУ, СБУ и к Национальной полиции.

https://newsua.one/news/audit-derzhrezervu-pidtverdiv-totalne-rozkradannya-zapasiv-minekonomiki.html