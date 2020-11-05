Что будет, если сейчас вернется Порошенко

Если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно через неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.

В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страховку.

Весной начнется рост экономики.

За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся.

Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в Укроборонпроме исчезнет задолженности по зарплате.

Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии.

За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а «антикоррупционер» Лещенко приобретет еще одну квартиру за 7 000 000.

Но … это опять мало кто оценит, и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень многа вапросав».

Поэтому не время пока, потому что просто не заслужили даже того, что имели. Народ вполне должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочных людей» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников.

И то не факт.

Так что зима будет тяжелой, и слава Богу.

Валерий прозапас