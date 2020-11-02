Франция усилит контроль границ из-за возможных терактов

«Мы будем больше контролировать границы. Я сделал такое предложение президенту и премьер-министру», — рассказал он. При этом Дарманен подчеркнул, что не все иностранцы представляют террористическую угрозу. Глава ведомства также опроверг утверждения о том, будто можно защитить страну, закрыв ее ото всех.

Он напомнил, что среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, 22 человека — граждане Франции. Политик считает, что терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи, но имеет значение «исламистская идеология».

По его словам, за последний месяц из республики выслали 16 иностранцев, которых подозревают в радикальных взглядах. За последние три года их число достигло 458 человек.