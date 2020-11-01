Ряженый в «средневековом одеянии» устроил бойню у парламента в Квебеке

В Канаде в Хэллоуин произошло массовое убийство — не исключено, что по террористическим мотивам.

Неизвестный изрезал людей пока не установленным холодным оружием возле зданий парламента в Квебеке. По информации CBC News, известно о двух жертвах и пяти раненых.

Отмечается, что на преступнике было некое «средневековое одеяние», он пока не задержан. Город оцепили, проводится полицейская спецоперация. Квебекцев до ее завершения просят не покидать дома.

Позднее стало известно, что подозреваемый арестован.

По некоторым данным, число раненых выросло до 18.