В Турции — 12 жертв землетрясения, ранены более 400

В Турции вдвое возросло число погибших в результате мощного землетрясения в Эгейском море, эпицентр которого находился в провинции Измир.

На данный момент известно о 12 жертвах, спасатели продолжают разбирать завалы обрушенных зданий.

Пострадавшими числятся уже 419 человек, многие из них в тяжелом состоянии, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

На греческом острове Самос погибли два школьника 15 и 17 лет и была разрушена церковь Богородицы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе страны. За ним последовало цунами и несколько афтершоков.