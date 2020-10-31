В Турции — 12 жертв землетрясения, ранены более 400

В Турции вдвое возросло число погибших в результате мощного землетрясения в Эгейском море, эпицентр которого находился в провинции Измир.
На данный момент известно о 12 жертвах, спасатели продолжают разбирать завалы обрушенных зданий.
Пострадавшими числятся уже 419 человек, многие из них в тяжелом состоянии, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
На греческом острове Самос погибли два школьника 15 и 17 лет и была разрушена церковь Богородицы.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе страны. За ним последовало цунами и несколько афтершоков.
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