Россия впервые за 13 лет распродает золотой запас

Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч).
Российское золото вывозится на экспорт на фоне нехватки валютных доходов от продажи нефти и газа, объем которых в 2020 году рухнул до минимума за 16 лет.
В апреле ЦБ РФ объявил, что прекращает покупку золота в резервы, а правительство РФ начало выдавать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт, открывая двери для вывоза всего золота, что добывается в стране.
Результаты появились незамедлительно. По итогам второго квартала за рубеж было продано 87 тонн драгметалла — почти в 9 раз больше, чем годом ранее (10 тонн).
В третьем квартале приток в Россию валюты от продажи нефти рухнул на 51%, до 15,3 млрд долларов, от продажи нефтепродуктов — на 45%, до 8,7 млрд долларов. Газовые доходы упали на 43%, до 4,6 млрд долларов. Золото частично компенсирует этот провал: его экспорт приносит в страну до 1,5 млрд долларов в месяц, оценивают аналитики Райффайзенбанка: почти столько же экономика зарабатывает на продаже газа.
Из-за необходимости финансировать расходы на восстановление после пандемии центробанки мира в третьем квартале стали чистыми продавцами золота впервые с 2010 года, отмечает WGC: в сумме они реализовали на 12,1 тонны больше, чем купили.
Крупнейшим продавцом стал Узбекистан, который избавился разом от 34,9 тонны, или 10% золотого запаса.
На втором месте оказалась Турция, переживающая острый валютный кризис с оттоком капитала, двузначной инфляцией и обвалом лиры до исторических минимумов. За июль-сентябрь турецкий ЦБ сократил резервы на 22,3 тонны (3,8%).
Кроме того, от золота избавлялись Таджикситан (9,2 тонны), Филиппины (7,8 тонны) и Монголия (2,4 тонны). Россия заняла в списке продавцов 6-е место.
Последний раз ЦБ РФ продавал золото из ЗВР в первом квартале 2007 года (1,2 тонны). С тех пор регулятор только пополнял хранилища, приобретая в среднем по 20-30 тонн за квартал, а затем удвоил скорость в 2014 году, когда аннексия Крыма вызвал шквал санкций Запада.
В 2018 году Россия вышла на 6-е место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай, а в 2020-м — вплотную приблизилась к Франции, у которой в резервах 2,436 тысячи тонн (против 2,298 тысячи тонн у РФ).
Золото является «100-процентной защитой от правовых и политических рисков», объяснял в августе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.
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