Сайт штаба Трампа взломали за неделю до выборов президента США

Сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа взломали в результате хакерской атаки, произошедшей вечером 27 октября.

Как сообщил в твиттере пресс-секретарь штаба Тим Мертоу, взломщикам не удалось получить доступ к конфиденциальным данным, поскольку они в действительности не хранятся на сайте. Команда Трампа работает с правоохранительными органами, чтобы установить источник атаки. Работа сайта восстановлена.

Сайт штаба не работал около получаса, сообщает The New York Times. На главной странице в это время висело сообщение от хакеров — в нем говорилось, что они сумели взломать несколько устройств, давших «полный доступ к Трампу и его родственникам».

Взломщики утверждали, что получили секретную информацию. Например, они бездоказательно обвинили Трампа в том, что он причастен к возникновению коронавируса, а также вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы повлиять на исход выборов.

Хакеры опубликовали два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты Monero. Один предназначался для тех, кто хочет обнародовать секретную информацию, второй — для тех, кто, наооборот, хотел бы сохранить все в тайне. Хакеры обещали в определенный момент сравнить две суммы и решить, что делать дальше с полученными сведениями.