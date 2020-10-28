Одна из главных составляющих современного бизнеса – выбор офисного помещения

Расположение, вместимость, транспортная доступность и другие характеристики офисного помещения напрямую влияют на успешность бизнеса. Независимо от того, планируется аренда или покупка офиса, к выбору помещения следует подойти серьезно. Считается, что помещение, где расположен мозг компании, это своего рода ее визитка. Непрезентабельное помещение, непрестижный район – и серьезно воспринимать компанию уже не будут ни клиенты, ни партнеры. Чтобы правильно арендовать офис в Киеве, прислушайтесь к советам профессионалов.

Каким должно быть помещение под офис

Прежде всего, оно должно быть вместительным и функциональным. Если в будущем планируется расширение штата, то лучше арендовать большое помещение, чем необходимо на данный момент. Следует продумать, какие именно зоны там будут расположены: комнаты, кабинеты, конференц-залы или достаточно перегородок для разделения отделов и служб.

На этапе выбора необходимо убедиться, что помещение удобно с точки зрения эксплуатации, безопасности, имеет все необходимые коммуникации (вентиляция, водопровод). Наличие телефонной связи, интернета в современных реалиях – обязательно.

Расположение

Это ключевой момент, особенно, если офис будут посещать клиенты. Идеальное расположение – центральные бизнес-районы. Но эти варианты дорогостоящие, поэтому многие владельцы бизнеса предпочитают более спокойные, так называемые спальные районы. Для многих владельцев бизнеса важно, чтобы офис был расположен поблизости от складов, производственных точек. Для других компаний приоритетным является близость и наличие клиентской базы или удаленность конкурентов.

Один из основных вопросов – транспортная доступность. Обязательно наличие хороших подъездных дорог, станций метро, стоянок общественного транспорта.

Парковка

Как правило, в офисе работает минимум два сотрудника. Некоторые организации имеют штат, равный сотне или даже больше работников. Вопрос парковки в этом случае можно считать первостепенным. Особенно, если офис расположен вдали от центральных транспортных магистралей, и сотрудникам приходится добираться до места работы самостоятельно.

Близость точек общепита

Многие руководители при поиске помещения даже не задумываются о питании своих сотрудников. А ведь это важнейший вопрос. Наличие кафе или точек быстрого питания может стать преимуществом при выборе офиса. При этом, можно получить двойную выгоду: обеспечить своих работников полноценным горячим обедом и получить место, где можно проводить деловые обеды, бизнес-ланчи, встречи с клиентами.

Рабочее время

При выборе помещения необходимо продумать вопрос рабочих часов. Если речь идет о бизнес-центрах, то они нередко функционируют по собственному графику. Важно, чтобы часы работы центра и офиса совпадали. Некоторые компании работаю круглосуточно, так что учитывать этот параметр обязательно.

Наличие конкурентов

Если вы планируете снять в аренду офис на Печерске в Киеве, то стоит предусмотреть наличие конкурентов. Конкурирующие организации не должны располагаться поблизости к вашей компании, так как произойдет клиентский отток.

Офис – официальная площадка, в рамках которой происходит управление, координация, контроль над всеми технологическими процессами. Чрезвычайно важно выбрать правильное, удобное и безопасное помещение, учесть некоторые нюансы месторасположения, а также, другие характеристики. Хорошее помещение будет способствовать успешному развитию бизнеса, прибыльности.