ЦСБ Израиля: смертность в сентябре подскочила по сравнению с 2019 годом на 18,6%

В сентябре 2020 года в Израиле умерли 4036 человек, что на 18,6% больше, чем в сентябре 2019 года.

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало вчера помесячные данные о смертности в стране за последние годы. В отчете не указана причина смерти, но можно сделать вывод, что причиной избыточной смертности в прошлом месяце была эпидемия коронавируса.

Данные за сентябрь последних четырех лет демонстрируют небольшой рост смертности: в этом месяце в 2016 году умер 3241 человек, в 2017 — 3220, в 2018 году — 3390 и в 2019 — 3403. С учетом растущей доли пожилого населения это не должно удивлять. Но в этом году произошел резкий скачок смертности — на 633.

По данным минздрава, в сентябре от коронавируса скончались 642 человека. Это значит, что 15,9% всех умерших в сентябре были COVID-больные.

Существенное увеличение смертности по сравнению с 2019 годом началось в июле: тогда умерли 3688 израильтян, что на 7,5% больше, чем год назад. И дальше пошло по нарастающей: в августе это уже был 14-процентный рост — с 3495 в 2019 году до 3999 в 2020.

С начала эпидемии от коронавируса умерли 2483 человека. Процент смертности равняется 0,79%, иначе говоря умирает каждый 126-й больной. Это большой процент, но он несравнимо меньше среднего мирового показателя — 2,66%. В большинстве европейских стран и США индекс смертности намного больше: в Италии 6,68%, в Великобритании 4,79%, в Бельгии 3,27%, во Франции 3%, в США 2,75% и в России 1,75%.

Лучше чем в Израиле дела обстоят на Кипре (0,65%), в Словакии (0,38%) и в Исландии (0,24%).

https://news.israelinfo.co.il/health/90429