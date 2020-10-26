Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»

По словам политика, в забастовке участвуют представители самых разных профессий и слоев населения. Тихановская отметила факт солидарности с белорусскими протестующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег. «Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и, по моим данным, они уже собрали более семи миллионов долларов США», — сказала политик.

Тихановская при этом подчеркнула, что сегодняшняя забастовка — «это только начало».