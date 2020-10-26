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Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что объявленная национальная забастовка началась очень активно. Видеозапись ее комментария доступна на YouTube.

По словам политика, в забастовке участвуют представители самых разных профессий и слоев населения. Тихановская отметила факт солидарности с белорусскими протестующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег. «Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и, по моим данным, они уже собрали более семи миллионов долларов США», — сказала политик.

Тихановская при этом подчеркнула, что сегодняшняя забастовка — «это только начало».

26 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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