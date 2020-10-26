Инсайдер рассказал, почему от Кейт Бекинсейл ушел молодой любовник

На прошлой неделе стало известно, что 47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним музыкантом Гуди Грейсом после девяти месяцев романа. Теперь же в прессе появились первые подробности разрыва звездной пары. В разговоре с изданием People инсайдер уточнил, что Кейт и Гуди закончили отношения в начале этого месяца, и рассказал об истинных причинах разрыва.

Это расставание не имеет большого значения для Кейт. Для нее было здорово, что Гуди находился рядом во время самоизоляции. Грейс же очень молод. У него приоритеты, отличные от тех, что есть у Кейт. И она полностью это понимает,

— рассказал аноним.

Кейт Бекинсейл

Ранее другой источник заявил тому же изданию, что Гуди был для Кейт «идеальным карантинным бойфрендом». Известно, что Бекинсейл уже отписалась от экс-возлюбленного в инстаграме, а вот он все еще следит за ее жизнью в соцсетях и не удаляет старые посты, посвященные Кейт.

Гуди Грейс

Напомним, что первые слухи о романе актрисы и начинающего канадского музыканта появились в разгар карантина из-за пандемии коронавируса. Тогда папарацци начали замечать пару на романтических прогулках неподалеку от дома Кейт в пригороде Лос-Анджелеса, где они вместе и провели самоизоляцию. Позже инсайдеры сообщили, что на самом деле роман Кейт и Гуди завязался еще в начале 2020-го.

Грейс стал не первым бойфрендом Бекинсейл, который был значительно ее моложе. Ранее она встречалась с 24-летним комиком Мэттом Райфом и 26-летним комиком Питом Дэвидсоном. К слову, в своих интервью актриса неоднократно подчеркивала, что не видит ничего особенного в отношениях с парнями, годящимися ей в сыновья. Замужем Кейт была лишь однажды — за режиссером Леном Уайзманом. До этого у Бекинсейл был роман с коллегой Майклом Шином, от которого она родила дочь Лили Мо (сейчас девушке 21 год).