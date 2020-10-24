Израиль и Судан достигли мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп объявил о нормализации отношений между Суданом и Израилем, о чем удалось договориться при активном участии Вашингтона.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что примирение было достигнуто в рамках так называемых «Авраамовых соглашений».
Судан стал пятой страной арабского мира после Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна, которая согласилась установить с Израилем дипломатические отношения. В США это назвали еще одним важным шагом к построению мира на Ближнем Востоке.
Тем временем сам Трамп заявил журналистам, что хотел бы подключить Иран к процессу примирения с Израилем.
«Я бы хотел помочь Ирану, хотел бы вернуть Иран на верные рельсы», — добавил президент.
Ранее Трамп исключил Судан из списка стран-спонсоров международного терроризма. Американские жертвы терактов и их семьи получили компенсации в размере $335 млн.
Leave a Reply