За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Даже если вы не следите за новинками кинематографа, у вас точно есть любимый фильм, который вы можете пересматривать раз за разом. В любом фильме был использован реквизит, который является неотъемлемой частью фильма и выделяется среди остальных вещей. Настоящие фанаты готовы отдать любые деньги, чтобы обладать знаковыми вещами из своих любимых фильмов. Предлагаем вам подборку вещей из знаменитых голливудских блокбастеров и цены, за которые они были проданы.

«Капитан Америка: Первый мститель»

Флакон сыворотки, превратившей обычного солдата в супергероя. Продан за 3959 долларов .

«Секретные материалы»

Значок агента ФБР Фокса Малдера. Продан за 6000 долларов .

«Зеленый Шершень»

Газовый пистолет Зеленого Шершня. Продан за 6500 долларов .

«Робокоп»

Дроид EM-208. Продан за 7900 долларов .

«Голодные игры»

Куртка Китнисс Эвердин. Продана за 8233 доллара.

«Гринч — похититель Рождества»

Полный костюм Гринча. Продан за 10 000 долларов .

«Индиана Джонс: Последний крестовый поход»

Кнут Индианы Джонса. Продан за 12 000 долларов .

«Бунтарь без идеала»

Складной нож Джеймса Дина. Продан за 20 000 долларов .

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Золотой билет на фабрику Вилли Вонки. Продан за 27 500 долларов .

«Путешествие на дно моря»

Модель летающей субмарины FS-1. Продана за 30 000 долларов .

«Крестный отец»

Пальто Марлона Брандо. Продано за 32 500 долларов .

«Чужой»

Огнемет. Продан за 37 500 долларов .