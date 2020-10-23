За сколько были проданы знаковые вещи из знаменитых голливудских блокбастеров

Даже если вы не следите за новинками кинематографа, у вас точно есть любимый фильм, который вы можете пересматривать раз за разом. В любом фильме был использован реквизит, который является неотъемлемой частью фильма и выделяется среди остальных вещей. Настоящие фанаты готовы отдать любые деньги, чтобы обладать знаковыми вещами из своих любимых фильмов. Предлагаем вам подборку вещей из знаменитых голливудских блокбастеров и цены, за которые они были проданы.
«Капитан Америка: Первый мститель»
Флакон сыворотки, превратившей обычного солдата в супергероя. Продан за 3959 долларов .
«Секретные материалы»
Значок агента ФБР Фокса Малдера. Продан за 6000 долларов .
«Зеленый Шершень»
Газовый пистолет Зеленого Шершня. Продан за 6500 долларов .
«Робокоп»
Дроид EM-208. Продан за 7900 долларов .
«Голодные игры»
Куртка Китнисс Эвердин. Продана за 8233 доллара.
«Гринч — похититель Рождества»
Полный костюм Гринча. Продан за 10 000 долларов .
«Индиана Джонс: Последний крестовый поход»
Кнут Индианы Джонса. Продан за 12 000 долларов .
«Бунтарь без идеала»
Складной нож Джеймса Дина. Продан за 20 000 долларов .
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Золотой билет на фабрику Вилли Вонки. Продан за 27 500 долларов .
«Путешествие на дно моря»
Модель летающей субмарины FS-1. Продана за 30 000 долларов .
«Крестный отец»
Пальто Марлона Брандо. Продано за 32 500 долларов .
«Чужой»
Огнемет. Продан за 37 500 долларов .
Leave a Reply