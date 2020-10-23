Вин Дизель решил запеть в отсутствие фильмов

Звезда серии приключенческих боевиков «Форсаж» Вин Дизель нашел способ скоротать время до возобновления кинопроизводства. Как свидетельствует его собственные комментарии в Instagram, он предпочел заняться музыкой.

«Вы все знаете, как глубоко я погружаюсь в фильмы, которые снимаю, но в этом году не было никакого кинопроизводства. А ведь артист должен иметь творческий выход… вы, кто позволил моей странице в Фейсбук первой достичь 100 миллионов подписчиков, вы, кто всегда поощрял меня выйти из зоны комфорта, спасли меня, потому что я смог освоить музыку в этом году!!! Я всегда буду любить вас. 10 дней до следующего сингла!», — написал он.

Отметим, что Дизель анонсировал свой музыкальный дебют несколько дней назад, написав в Instagram: «Как всегда, я надеюсь, что вы будете гордиться мной».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса киностудия Universal отложила релиз фильма «Форсаж 9» почти на год. Вместо конца мая 2020 года, как планировалось изначально, он будет представлена зрителям в мае 2021 года.