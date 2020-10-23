Филипп Бридлоу — если бы мы вовремя передали вооружения, Украина на Донбассе бы победила

США должны прекратить оглядываться на Россию, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе летальным оружием.

Об этом во время прямого включения Вашингтон — Киев заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил в Европе американский генерал Филипп Бридлоу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы поддерживаем (Украину — ред.), но в то же время имеются колебания. Если бы мы приняли решение о Javelin в первые две недели — а не на протяжении лет, как это произошло — ситуация развивалась бы совсем иначе», — подчеркнул генерал, вспомнив, в частности, бои под Дебальцево.

Он констатировал, что США еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году заняли позицию самосдерживания, поскольку «беспокоились, чтобы не спровоцировать Россию». В связи с этим он подчеркнул, что в Вашингтоне следовало обратить внимание на то, что провокатором является именно РФ.

«Может, это нас должно было спровоцировать вторжение (России — ред.) а Грузию в 2008 году? Или первое вторжение на территорию Украины, в Крым? Или вторжение России на Донбассе?» — заметил Бридлоу.

По его словам, никто не хочет раздувать войну — это не в интересах Соединенных Штатов. В то же время и россияне не хотели бы столкнуться в противостоянии с Америкой.

«Русские хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответов от нас, и до сих пор у них имеется желаемый результат», — подчеркнул генерал, добавив, что США должны найти решение в этой ситуации.

«Мы должны быть инициативными в нашей поддержке — в отличие от того, что было в течение 12 лет (с момента агрессии РФ против Грузии — ред.)», — отметил Бридлоу.

Как сообщал Укринформ, Центр американско-украинских отношений, Украинский конгрессовый комитет Америки и Американский совет по вопросам внешней политики проводят двухдневную онлайн-конференцию Вашингтон — Киев. Во включениях принимают участие украинские и американские должностные лица, военачальника, эксперты. Основная тема дискуссий сосредотачивается на оценках боевой готовности Украины в условиях оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе.

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