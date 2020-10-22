В Чечне забили до смерти ведущего хирурга: неудачно оперировал приближенного Кадырова



В Чечне забили до смерти одного из ведущих хирургов республики Салаха Дагаева. Как пишет издание «Кавказский узел», Дагаев делал операцию пожилой жительнице Гудермесского района, во время которой она скончалась. Женщина оказалась родной сестрой одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.

После того как стало известно о неудачной операции, неизвестные люди в масках похитили хирурга и увезли в неизвестном направлении. Позже родственникам отдали тело. Официальной причиной смерти назвали инфаркт. Родных Дагаева заставили признать, что медик скончался именно от этого.

Похоронили хирурга в родном селе Гойты. Один из местных жителей рассказал изданию, что кода тело обмывали и готовили к погребению, «на нем места живого не было, а лицо его было как черное пятно».



Хирург одной из больниц в Чечне отметил, что теперь нужно узнавать, есть ли среди тяжелобольных пациентов родственники приближенных Кадырова, чтобы понимать, какие последствия будут при нежелательном исходе операции.

Хирург Салах Дагаев, стаж которого около 40 лет, был заведующим хирургическим отделением республиканской больницы, а в последнее время работал в районной клинической больнице Урус-Мартана. В прошлом году ему, как как заслуженному медику, вручили медаль «За защиту прав человека».

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