Зоны, где живут столетние старики, могут быть результатом мошенничества — исследователи

«Голубые зоны» — термин, который присутствует в википедии. Сделаем короткую справку.

Термин происходит из книги «The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest are:»

Вкратце — это некие обособленные места на планете, где сконцентрирован необычайно высокий процент долгожителей. Таких зон на Земле выявлено пять:

1. Сардиния в Италии где исследователи обнаружили горные деревни, где большое количество мужчин достигли столетнего возраста. В частности в деревне Сеуло проживает рекордное количество из 20 столетних стариков.

2. Острова Окинавы в Японии, где группа долгожителей была изучена другой командой исследователей

3. Лома Линда, Калифорния — ученые изучали группу адвентистов седьмого дня, которые находятся в группе самых старых людей северной Америки

4. Полуостров Никойя в Коста-Рике: полуостров был объектом исследования экспедиции Quest Network в 2007 г.

5. Икария, Греция — в апреле 2009 г. исследователи острова обнаружили самое большое место концентрации 90-летних на планете, где почти каждый третий доживает до 90 лет. Более того — у икарцев «примерно на 20% меньше рака, на 50% меньше сердечных заболеваний и почти нет старческого слабоумия».

Представьте себе следующее. Вы родились в 1925 году в сельской местности в Италии и у вас нет свидетельства о рождении. Сейчас 1965 г и вам уже сорок. Вы знаете что пенсию платят с 60 или старше. Вы бедный, необразованный и терять вам все равно нечего.

Зная что по бумагам вас все равно что нет вы подаете заявление на пенсию, где пишете что родились в 1905-м. Хуже все равно не будет.

Вуаля, не имея юридических и научных оснований для отказа пенсию вам предоставляют. Поздравляю, вы теперь внесены в федеральный реестр с датой рождения 1905 г.

Десятилетиями все это доите, доите систему и живете припеваючи. Но затем в 2005-м какие-то исследователи начинают вынюхивать и набредают как им кажется на золотую жилу. «Опа, столько столетних!» Они публикуют книжку на другом конце света и все, кто ее читает впечатляются вашим долгожительством несмотря на постоянное курение, безграмотность и плохую диету.

Но затем происходит нечто странное. Уже 2015… и вы все еще не умерли как и куча ваших друзей. Вы уже стодесятилетний, как такое возможно?

Возможно это, естественно, потому что на самом деле вы девяностолетний жулик. Такой же жулик, как и диетологи, которые в течении десятилетия впаривают книжку с диетой основанной на вашем питании ничего не подозревающим лохам.

Используя данные из США и Италии статистики выявили множество аномалий и нестыковок данных Голубых зон. Вот ключевые моменты:

1.В США возраст превышающий 100 лет встречается тем чаще чем хуже ведется учет смертей и рождений. 82% людей возрастом выше 100 лет родились до введения обязательной государственной регистрации. С момента введения свидетельств о рождении государственного образца количество столетних стало резко уменьшаться. Примерно на 80% в год!

Этот факт дает некое основание верить теории о том что истинное количество столетних существенно меньше чем считается.

2.В Италии существует «инвертированнная» кривая продолжительности жизни. Продолжительность жизни невысока, но если вы доживаете до 95, то вероятность дожить до 110 вырастает! Статистически это невероятно.

Итальянские данные дают основание полагать что изначально были допущены ошибки при подсчете столетних и старше

3.»Итальянцы возрастом свыше 110 лет сконцентрированы в самых бедных, удаленных провинциях с самой короткой продолжительностью жизни» — также статистически невероятное явление.

Как в одном и том же месте могут проживать люди с самой короткой и самой длинной продолжительностью жизни?

4.В Окинаве самое высокое количество убийств на тысячу человек, второй худший медианный доход, самая низкая продолжительность жизни в Японии.

Все эти факторы должны были послужить уменьшению вероятности продолжительности жизни после 110 лет.

5.Окинава, наравне с Сардинией и Икарией, среди «наименее образованных и самых бедных регионов» в своих странах.

6.Ключевые факторы, такие как высокий процент курильщиков и неграмотность часто игнорируются. Однако, если все же их рассмотреть, то становится очень сомнительным то что мужское население Икарии потребляет среднее-высокое количество алкоголя, имеет 10% неграмотных, 99% курильщиков.

7.Исследование проведенное в Японии в 2010 году выявило что 238000 якобы живых столетних стариков на самом деле являются пропавшими без вести или умершими.

И самый большой указатель на то что концы здесь не сходятся ниже на графике:

Вертикальная линия разделяет время введения обязательных государственных свидетельств о рождении.

https://www.mikeroberto.com/2019/blue-zones-fraud