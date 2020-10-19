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Вера Брежнева сфотографировалась полуголой в гримерной

Веру Брежневу раскритиковали за полуголый снимок в примерочной

38-летняя певица обладает потрясающими данными. Вера находится в прекрасной форме и вдохновляет других тоже заниматься собой. Сегодня артистка порадовала своих фанатов снимком из примерочной. На нём Вера предстала в сексуальном боди чёрного цвета с открытыми участками на животе. На ногах у Брежневой — массивные ботинки на рельефной подошве, из которых торчат белые носки. Коллеги и поклонники певицы оставляли восторженные комментарии.

 

Веру Брежневу раскритиковали за полуголый снимок в примерочной

Хейтеры же вновь отметили, что к 40 годам не стоит так оголяться и надо вести себя достойно. «Верочка! Ну почему постоянно полуголая? Учитесь у Альбины Джанабаевой. У неё снимки супер! А она одета! И обалденно! Есть чему учиться!», — написала одна из подписчиц. Брежнева не стала молчать на сравнения с бывшей коллегой и ответила достойно: «Прекрасно себя чувствую так) это моё Тело, мой Инстаграм и моя жизнь )) поэтому буду признательна, если вы перестанете давать советы) я у вас их не просила!».

Веру Брежневу раскритиковали за полуголый снимок в примерочной

19 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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