Дженнифер Лопес снялась в отличной эротичной фотосессии Никаких радикалов с коктейлями Молотова в Беларуси не существует » Вера Брежнева сфотографировалась полуголой в гримерной 38-летняя певица обладает потрясающими данными. Вера находится в прекрасной форме и вдохновляет других тоже заниматься собой. Сегодня артистка порадовала своих фанатов снимком из примерочной. На нём Вера предстала в сексуальном боди чёрного цвета с открытыми участками на животе. На ногах у Брежневой — массивные ботинки на рельефной подошве, из которых торчат белые носки. Коллеги и поклонники певицы оставляли восторженные комментарии. Хейтеры же вновь отметили, что к 40 годам не стоит так оголяться и надо вести себя достойно. «Верочка! Ну почему постоянно полуголая? Учитесь у Альбины Джанабаевой. У неё снимки супер! А она одета! И обалденно! Есть чему учиться!», — написала одна из подписчиц. Брежнева не стала молчать на сравнения с бывшей коллегой и ответила достойно: «Прекрасно себя чувствую так) это моё Тело, мой Инстаграм и моя жизнь )) поэтому буду признательна, если вы перестанете давать советы) я у вас их не просила!».

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