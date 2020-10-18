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В бедности умерла праправнучка Александра Пушкина

Галина Усова

В городе Мичуринске Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова. Об этом сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин, передает ТАСС. В последние годы Усова получала совсем маленькую пенсию и денег ей явно не хватало, пишут СМИ.

Прощание с Усовой состоится утром 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе.

Усова являлась праправнучкой Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Она родилась в 1938 году. Известно, что Галина Усова являлась одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

18 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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