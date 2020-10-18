Раскрыты обстоятельства убийства обезглавленного во Франции учителя

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар раскрыл обстоятельства убийства учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, которого обезглавил 18-летний чеченец. Его слова в субботу, 17 октября, приводит Reuters.

Как отметил Рикар, террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников. Кроме того, он просил их указать на погибшего.

Также, по данным прокуратуры, до атаки учебное заведение несколько раз получало угрозы.