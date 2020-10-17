В Нидерландах создали электромобиль Luca, сделанный из переработанных отходов

Человечество генерирует около 2,1 млрд тонн отходов в год. Такого огромного количество мусора достаточно чтобы 7380 раза заполнить до крыши футбольный стадион PSV из Эйндховена. Бороться с одной из самых актуальных проблем человечества решили студенты из Эйндховена , начавшие уникальный проект «Лука» по созданию автомобиля, все детали которого созданы из переработанного мусора. Молодые люди не стремятся получить экономическую выгоду или наладить производство автомобилей из отходов. Целью проекта является привлечение внимания бизнеса к отходам жизнедеятельности человека, которые являются, по сути, ценным сырьем.

Спортивный электромобиль под названием Luca создан в основном изо льна и переработанного пластика, большая часть которого была выловлена в океане. Корпус, отделка, окна и интерьер также сделаны из переработанных материалов, включая ПЭТ-бутылки, твердый пластик ABS и бытовые отходы.

В ходе переработки мусора для вторичного использования студенты убедились в высокой трудоемкости этого процесса. Для получения требуемой авто жесткости и прочности пришлось не только вылавливать из океана пластик, но и структурировать его для создания композитных материалов с требуемыми параметрами. В результате появилось шасси авто Luca массой всего 400 кг.

Также для замены токсичных автомобильных красок энтузиасты предложили использовать цветную пленку полученную из переработанного упаковочного полиэтилена. Для обивки сидения использовался переработанный ПЭТ, который на выходе становился похожим по структуре на замшу. Конский волос и кокосовая стружка пригодились для набивки сидений авто.

В качестве двигателя студенты использовали два электромотора, способные разгонять «мусорный автомобиль» до скорости 90 км/ч. Радиус автономной езды составил 220 км. Автомобиль Luca двухместный, а в багажнике даже осталось место для полезных в дороге вещей.

Источник: tue