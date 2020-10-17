Лукашенко переплюнул Гитлера в насилии — доклад

Европарламент (ЕП) и «все структуры Евросоюза» попросили разработать юридические инструменты для привлечения к уголовной ответственности белорусских силовиков, учинивших зверства против безоружных протестующих. О призыве к Страсбургу и Брюсселю со стороны Белорусского Хельсинкского Комитета (БХК) информирует БелаПАН.

Докладчик от БХК Гарри Погоняйло в своей речи перед евродепутатами констатировал, что по уровню насилия режим в Белоруссии сегодня «вдвое превзошел Германию 1933 года».

Президент Александр Лукашенко с момента переизбрания 9 августа пытается удержать власть, белорусы ежедневно выходят на акции протеста. В этой ситуации сотрудникам силовых структур дали полную «свободу насилия», сказал правозащитник. Он напомнил, что никто из превысивших полномочия силовиков не попал под следствие — вместо этого власти сотнями заводят уголовные дела на демонстрантов.

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В ООН еще 1 сентября потребовали от белорусских властей «прекратить пытки задержанных» и начать расследование в отношении сотрудников милиции», «безнаказанно унижавших и избивавших» участников митингов. Страны ЕС наложили санкции на белорусских должностных лиц в связи с жестокостью силовиков и фальсификацией нужного Лукашенко результата на выборах. Несмотря на это, замглавы МВД Геннадий Казакевич 12 октября пригрозил выходящим на протесты применением не только спецсредств, но и летального оружия.