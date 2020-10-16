У главы Еврокомиссии заподозрили коронавирус

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не сможет продолжить участие в двухдневном саммите ЕС, который открылся в четверг в Брюсселе.

Чиновнице пришлось экстренно покинуть здание Евросовета, где собрались лидеры 27 стран, из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Положительным оказался результат теста одного из сотрудников офиса фон дер Ляйен, об этом стало известно лишь сегодня утром. Тест самой главы ЕК — пока отрицательный.

«Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Евросовет, чтобы уйти в самоизоляцию», — написала она в Twitter.

На саммите представитель Еврокомиссии провела около двух часов, но близко ни с кем не контактировала.

Отмечается, что в здании Евросовета приняты самые строгие меры санитарной безопасности.