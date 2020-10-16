Особенности игорного заведения Джокер

Онлайн казино Джокер появилось недавно, но за короткий промежуток времени сумело завоевать симпатию практически всех игроков и войти в список топовых заведений. Игорное заведение ориентировано на украинскую аудиторию, оно поддерживает валюты гривны и все платежные системы, удобные для Украины. Но играть в Джокер онлайн могут жители и других стран. Перед тем как регистрироваться на сайте, пополнить счет и приступить к игре, внимательно ознакомьтесь с ключевыми особенностями клуба.

Особенности игрового заведения

Первое, что бросается в глаза, яркий зеленый логотип с надписью Joker и забавным смайликом вместо буквы O. Игровой зал переполнен яркими слотами, отличающимися качественным звучанием, яркой графикой и щедрыми бонусами. Официальный сайт казино работает на трех языках: украинском, русском, английском. Интерфейс страницы довольно простой, поэтому даже новичок без труда сможет разобраться с навигацией по сайту. Здесь есть раздел с данными об игорном заведении, игровой зал и личный аккаунт игрока.

Чтобы играть в Джокер онлайн достаточно пройти простую регистрацию, указав реальные данные. Здесь доступна мобильная версия казино и собрано большое количество игровых автоматов (более 1 500 штук). Ведущими провайдерами заведения являются NetEnt, Microgaming, Betsoft Gaming. Эти разработчики – лидеры по разработке игрового софта в мире гэмблинга.

Основную часть симуляторов составляют автоматы с барабанами или однорукие бандиты. Здесь представлено множество новинок и автоматов с прогрессивным джекпотом. Не забыты и классические слоты, которые напоминают о старых автоматах, которые пользовались широкой популярностью 20 лет назад. Остальная часть игр представлена рулетками, карточными и настольными играми, скретч-картами и лотереей. Желающие могут попробовать свои силы в игре с живым дилером.

Бонусная политика

В казино отсутствует бездепозитный бонус, но приветственный пакет с лихвой покрывает этот недостаток, предлагая клиентам денежное вознаграждение и фриспины. Общая сумма бонусов за несколько депозитов составляет 1 600 долларов и 200 бесплатных вращений. Активным игрокам заведения предлагаются повышенные вознаграждения. Все клиенты автоматически становятся участниками программы лояльности с несколькими уровнями, получают кэшбэк. У всех видов бонусов есть вейджеры, для каждого из них они разные. Поэтому важно перед началом игры ознакомиться с существующими коэффициентами, размером ставки, требованиями по отыгрышу.