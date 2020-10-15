Президент Макрон ввел комендантский час в Париже

В Париже и других крупных городах Франции с 17 октября вводится комендантский час в связи со вспышкой коронавируса, объявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов», — сказал он. Режим будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 мск) и продлится минимум четыре недели.В зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры. Помимо столичного региона комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

«За нарушение комендантского часа будет веден штраф в размере €135. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в €1,5 тыс., мне кажется, что это окажет должное влияние», — подчеркнул Макрон.

По его словам, власти «не потеряли контроль» над распространением вируса, но «ситуация вызывает тревогу». «Мы находимся в периоде, который является второй волной», — сказал Макрон — Сегодня вирус распространился по всей Франции. Он поражает все возрастные категории, есть тяжелые формы заболеваний среди всех возрастных категорий». Ежедневно органы здравоохранения Франции фиксируют около 20 тыс. новых случаев заражения. «Мы должны принять более строгие меры для сдерживания распространения вируса», — подчеркнул Макрон, добавив, что «цель состоит в том, чтобы вместе с новыми ограничениями была возможность продолжать вести экономическую деятельность, чтобы школы и университеты были открыты, чтобы граждане могли нормально работать».

Согласно последним данным агентства Sante publique France, с начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 756 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфицированием, умерли около 33 тыс. человек. Ранее во Франции было введено обязательное ношении маски во всех общественных пространствах. За нарушение этого предписания предусмотрен штраф в €135.