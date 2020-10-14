Белла Хадид встречается с внуком Джека Николсона

Белла Хадид/Дьюк Николсон

Как сообщает портал Page Six, 24-летняя модель Белла Хадид встречается с 21-летним внуком известного голливудского актера Джека Николсона Дьюком. По сведениям портала, их роман длится уже несколько недель.

Инсайдеры утверждают, что пара проводила время вместе в Нью-Йорке, а прежде чем Белла Хадид отправилась в небольшой отпуск со своими друзьями на день рождения, они вместе с Дьюком съездили в короткое путешествие по тому же поводу. Однако модель не спешит представлять нового бойфренда публике — пока он не засветился ни на одном ее снимке в личном блоге.

Дьюк — восходящая звезда Голливуда. Он пошел по стопам своего деда и выбрал актерскую профессию. В прошлом году он снялся в фильме Джордана Пила «Мы», а также появился на обложке нового альбома Ланы Дель Рей Norman Fucking Rockwell. В этом году он снялся в картине «Страна мечты» вместе с Гари Олдманом, Арми Хаммером, Эванджелин Лилли и другими известными актерами. В прокат картина пока не вышла.

Где и при каких обстоятельствах познакомились Белла и Дьюк, источники не сообщают. Также ничего не известно о личной жизни начинающего актера.

А вот модель еще недавно вновь попыталась наладить отношения с бывшим бойфрендом The Weeknd, с которым она встречалась с 2015 года. Правда, без длительных перерывов в их отношениях не обошлось. Вот и сейчас, похоже, они вновь решили пойти разными путями.

Лана Дель Рей и Дьюк Николсон