Венгерский раввин назвал Израиль главной опасностью для евреев диаспоры

Габор Финали

43-летний Габор Финали с 2017 года был раввином синагоги «Шатер Авраама» в центре Будапешта. И открытая в 1896 году синагога, и ее раввин относятся к течению неологов, близкому к консервативному иудаизму. После Венгерского еврейского конгресса 1868 — 1869 годов неологи оформились в отдельную деноминацию и стали ведущим еврейским религиозным течением страны. На сегодняшний день к этому движению причисляют себя 2/3 венгерских евреев, а среди тех, кто жертвует на общинные нужды — неологов еще больше. Течению принадлежат 42 синагоги, которые входят в Ассоциацию еврейских общин Венгрии (Magyarorszagi Zsido Hitkozsegek Szovetsege, или MAZSIHISZ).

До Холокоста неологи не очень симпатизировали сионизму, но в послевоенное время былая вражда утихла. Многие венгерские евреи еще в 1970-е годы посещали Израиль (через Австрию), несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Габор Финали стал первым местным раввином за 75 лет, занявшим непримиримо антисионистскую позицию. В августе прошлого года он заявил, что современный иудаизм нуждается в десионизации, а в январе 2020-го пригласил в синагогу на «Вечер авраамических религий» палестинского беженца, который много лет распространяет материалы, признанные антисемитскими.

В синагоге «Шатер Авраама»

Это вызвало легкий ропот, но официального осуждения со стороны Ассоциации не последовало. Воодушевленный отсутствием реакции, летом этого года раввин дал очередной залп по Израилю. «Израиль присвоил большую часть компенсаций из Германии за смерть и страдания наших родственников, — написал Финали на своей странице в Facebook. — Хаос, который Израиль сеет с 1948 года, является причиной большинства, если не всех, атак на евреев в диаспоре. …Мы являемся уязвимыми целями. Миссия Герцля провалилась, потому что она не остановила Холокост, но вскоре она приведет к новому (Холокосту)».

Осознав, что перебрал, раввин извинился и удалил свой пост, но было уже поздно. Раввинский совет Ассоциации еврейских общин Венгрии в официальном письме послу Израиля в Будапеште сообщил, что прекращает отношения с раввином Габором Финали, бессрочно отстраняя его от исполнения обязанностей. В письме подчеркивается, что Финали в своей деятельности более лоялен к врагам Израиля, чем к Израилю.

Это весьма редкий инцидент для Восточной Европы, где подавляющее большинство евреев (и многие сограждане-неевреи) симпатизируют Израилю, а антисионистские настроения весьма слабы. К слову, и официальную позицию венгерского правительства можно назвать произраильской, что тоже характерно для стран бывшего Восточного блока.

Максим Суханов

http://archive.hadashot.kiev.ua/content/vengerskiy-ravvin-nazval-izrail-glavnoy-opasnostyu-dlya-evreev-diaspory