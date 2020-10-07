Какой забор выбрать для дачи или загородного дома: советы экспертов Азербайджан — авангардные подразделения противника в Карабахе преимущественно разбиты » Tesla намерена кардинально модернизировать систему Autopilot Tesla намерена кардинально модернизировать программную часть системы Autopilot. О предстоящей работе основатель компании Илон Маск рассказал в микроблоге Twitter. Новый код, который программисты должны написать за 2-4 месяца, позволит намного шире использовать технологии нейронных сетей. После обновления система поддержки сможет порадовать водителя разнообразными функциями. Количество опций планируется расширить после тестирования Autopilot. Сейчас Tesla предлагает машины с «автопилотом», поддерживающим несколько функций 3-го уровня автономности. Речь идет об автоматической смене полосы движения. При этом владелец должен следить за дорожной обстановкой и в случае угрозы взять управление на себя. Маск хотел сделать Autopilot полностью автономным к апрелю прошлого года.

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