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Tesla намерена кардинально модернизировать систему Autopilot

Tesla намерена кардинально модернизировать программную часть системы Autopilot.

О предстоящей работе основатель компании Илон Маск рассказал в микроблоге Twitter.

Новый код, который программисты должны написать за 2-4 месяца, позволит намного шире использовать технологии нейронных сетей. После обновления система поддержки сможет порадовать водителя разнообразными функциями.

Количество опций планируется расширить после тестирования Autopilot. Сейчас Tesla предлагает машины с «автопилотом», поддерживающим несколько функций 3-го уровня автономности.

Речь идет об автоматической смене полосы движения. При этом владелец должен следить за дорожной обстановкой и в случае угрозы взять управление на себя. Маск хотел сделать Autopilot полностью автономным к апрелю прошлого года.

7 октября, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости, США ﻿
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