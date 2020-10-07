Навальный призвал ввести санкции против «друзей» Путина

Необходимо ввести персональные санкции против ближайшего окружения лидера России Владимира Путина. Такое мнение высказал оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью немецкому таблоиду Bild.

«Они убивают людей, потому что хотят оставаться у власти. Они расхищают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летят в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против целой страны не работают», — заявил Навальный. Самое важное — «запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы, олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина», добавил Навальный, отвечая на вопрос, как следует действовать в отношении России канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Высказался политик также о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, который ныне возглавляет совет директоров компании «Роснефть». «Шредер был канцлером самой могущественной страны Европы. А теперь он — мальчик на побегушках у Путина, который защищает убийцу», — отметил Навальный, комментируя заявление Шредера, указавшего на отсутствие «доказанных фактов» отравления оппозиционера. Навальный также поставил бывшего немецкого канцлера в один ряд с российскими олигархами, которые, по его мнению, обирают население России.

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите». Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок». Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.