Лану Дель Рей осудили за публичный выход в бесполезной защитной маске-сеточке

Поклонники осудили американскую актрису Лану Дель Рей за публичный выход в маске на лице, бесполезной при защите от коронавируса. На комментарии в ее соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

35-летнюю исполнительницу заметили в заведении Barnes & Noble, расположенном в лос-анджелесском торговом центре The Grove, в маске, которая была сплетена из крупного розового бисера. Аксессуар привлек внимание фанатов из-за отверстий между бусинами, которые делают его уязвимым к проникновению бактерий в организм человека. На эту тему они высказались в Instagram-аккаунте звезды.

«Дорогая, я тебя обожаю, но надень нормальную маску», «Слушай, на дворе разгар пандемии», «Просто надень маску. То, что у тебя сейчас на лице — не маска», — писали они. «Мадам, на тебе сейчас именно то, что ты просила нас не надевать», — напомнил еще один комментатор, ссылаясь на интервью знаменитости для журнала Interview, на обложке которого она запечатлена в точно такой же полупрозрачной маске.

Певица пока не ответила на претензии поклонников.