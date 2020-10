Тихановская назвала условие, при котором Лукашенко возможно избежит суда » Hyundai создает подразделение для работы над созданием автомобиля-трансформера Первое упоминание о необычном автомобиле Elevate Ultimate, в конструкции которого использованы выдвижные ноги с колесами, появилось на выставке CES 2019. Тогда компания Hyundai представила концептуальный автомобиль, предназначенный для выполнения спасательных работ в условиях бездорожья. Спустя год Hyundai объявила о создании специализированного подразделения New Horizons Studio, главной задачей которого станет проектирование первых в мире автомобилей трансформеров. Возглавил студию New Horizons доктор Джон Су, ранее руководивший подразделением CRADLE, занимавшегося созданием концепта Elevate Ultimate. Специалист сообщил, что первый в мире автомобиль класса трансформер, получил название Ultimate Mobility Vehicle. В заявлении компании не раскрываются конкретные технические параметры будущего автомобиля, но указываются задачи, которые трансформер будет решать в будущем. Основной задачей Ultimate Mobility Vehicle станет оперативная работа в сложных дорожных условиях, во время кризисных ситуаций, катастроф или аварий. Новая студия New Horizons займется проектированием модульной платформы, предназначенной для решения нескольких специфических задач. Использование Ultimate Mobility Vehicle облегчит работу в кризисных ситуациях во время эвакуации пострадавших, не способных передвигаться самостоятельно. Специальные опоры, на которых будет расположена кабина автомобиля-трансформера, имеют пять степеней свободы, а для каждого колеса предусмотрен индивидуальный двигатель. Автомобиль сможет передвигаться даже в ситуации, когда жесткая опора есть только у двух колес. Источник: engadget

