«Форсаж 9» получил новую дату премьеры

Девятый «Форсаж» опять переехал на попозже. Студия Universal обнародовала новую дату релиза.

Поскольку «Не время умирать» на днях переехал с ноября 2020 на 2 апреля 2021, заняв таким образом слот девятого «Форсажа», новую часть франшизы с Вином Дизелем пришлось подвинуть. Теперь премьера запланирована на 28 мая 2021 года.

Напомним, изначально «Форсаж 9» должен был выйти еще в мае текущего года, но пандемия нарушила все кинопрокатные планы. Universal перестраховалась и сходу перенесла свой крупнейший релиз почти что на целый год. А теперь таки на целый.

Также напомним, что в девятом фильме Дом Торетто столкнется со своим братом в исполнении Джона Сины. Также в сюжет вернется яркая антагонистка в лице Шарлиз Терон из «Форсажа 8».