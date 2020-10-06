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«Форсаж 9» получил новую дату премьеры

"Форсаж 9" получил новую дату премьеры

Девятый «Форсаж» опять переехал на попозже. Студия Universal обнародовала новую дату релиза.

Поскольку «Не время умирать» на днях переехал с ноября 2020 на 2 апреля 2021, заняв таким образом слот девятого «Форсажа», новую часть франшизы с Вином Дизелем пришлось подвинуть. Теперь премьера запланирована на 28 мая 2021 года.

Напомним, изначально «Форсаж 9» должен был выйти еще в мае текущего года, но пандемия нарушила все кинопрокатные планы. Universal перестраховалась и сходу перенесла свой крупнейший релиз почти что на целый год. А теперь таки на целый.

Также напомним, что в девятом фильме Дом Торетто столкнется со своим братом в исполнении Джона Сины. Также в сюжет вернется яркая антагонистка в лице Шарлиз Терон из «Форсажа 8».

6 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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