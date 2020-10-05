Государство ультраортодоксов высупает против Государства Израиль

«Тиш» (прием) Вижницкого ребе для тысяч своих последователей. Тысячи йешиботников, которые отправились по домам без теста на коронавирус. Упрямство ультраортодоксов, которые хотят молиться только в закрытых помещениях синагог, хотя отлично знают, что это – рассадник коронавируса. Спустя 72 года после провозглашения независимости, Израиль воочию лицезреет крах концепции, что ультраортодоксам нужно предоставить автономию, не подчиняющуюся израильским законам, эдакое государство в государстве, и все будет нормально, а нам не придется потом платить за это высокую цену.

Эпидемия коронавируса затопила ту разрушительную тропку, по которой шагают ультраортодоксы, настаивая на своем неотъемлемом праве массово заражать ближнего своего, что может привести к десяткам тысяч жертв в их общинах.

Гендиректор министерства здравоохранения Хези Леви объявил, что сегодня 34 процента новых пациентов с коронавирусом в Израиле – это ультраортодоксы, хотя их доля в населении страны составляет всего около 12 процентов. Есть еще один показатель, по которому они опережают всех – число положительных тестов: оно превышает 25 процентов. Каждый четвертый тест на коронавирус в ультраортодоксальном секторе дает положительных результат.

Есть объективные условия – перенаселенные квартиры, многодетные семьи, общинный уклад жизни. Это мешает ультраортодоксам остановить эпидемию внутри их общины. Но очевидно, что главная проблема заключается в несоблюдении указаний о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Пренебрежение правилами происходит сознательно, оно исходит от самих раввинов. И результат смертельно опасный: для ультраортодоксов, для населения в целом и, конечно же, для израильской экономики и общества, ведь тотальный карантин был вызван в значительной степени непослушанием ультраортодоксов.

Меньше зарплаты, больше налогов

Крах концепции был заметен давно, просто все предпочитали закрывать на это глаза. Задолго до коронавируса «государство в государстве» оказалось полным провалом, который в один прекрасный день может привести к краху всего Израиля.

В своей лекции на конференции TheMarker по экономике ультраортодоксального сектора в декабре 2019 года управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил, что сохранение нынешних тенденций в поведении ультраортодоксов будет означать, что в 2065 году нам всем придется платить на 16 процентов больше налогов для финансирования этого сектора.

Профессор Ница Ксир, исследователь ультраортодоксального общества, прогнозирует, что к этому году ВВП на душу населения в Израиле снизится на 23 процента. Это означает, что через 45 лет каждый гражданин Израиля будет зарабатывать только 77 процентов от того, что он зарабатывает сегодня.

Не беспокойтесь, этого не произойдет – сильные и богатые покинут тонущий корабль под названием «Израиль» задолго до этого. А это означает, что ВВП на душу населения будет падать гораздо более высокими темпами. На практике этот прогноз означает, что Израиль ныряет с открытыми глазами прямо на дно, чтобы пробить его и вернуться в статус отсталой страны Третьего мира.

Крах концепции уже виден в статистических данных, не только в прогнозах. С 2003 года Израиль пытается бороться с «государством в государстве» при помощи стимулов. Миллиарды шекелей были вложены в попытку соблазнить ультраортодоксов и выманить их за пределы гетто. У этой политики было три основных направления: попытка интегрировать ультраортодоксов в академическое сообщество, призвать их в армию и повысить уровень занятости на рынке труда. Только в одном направлении мы добились успеха – ультраортодоксальные женщины массово пошли работать. На всех других фронтах эта политика провалилась.

В конце 2019 года выяснилось, что статистика призыва в армию ультраортодоксов была ложью, и никакого роста показателей призыва не произошло.

В то же время стало ясно, что огромные вложения в адаптацию системы высшего образования для ультраортодоксов не принесли ожидаемых плодов. Рост числа ультраортодоксальных студентов остановился, их доля в студенческом контингенте составляет всего около 4 процентов, в то время как их процент отсева из ВУЗов продолжает оставаться астрономическим: более 60 процентов ультраортодоксальных мужчин, поступивших в университет, бросают учебу, не получив степени.

И, конечно, хуже всего неспособность интегрироваться в рынок труда. С 2015 года процент работающих мужчин-ультраортодокосов остановился на уровне 50–52 процента (для сравнения, уровень занятости среди светских евреев составляет 87 процентов). Работающая половина также занимается неквалифицированной работой из-за отсутствия профессиональной подготовки и образования, поскольку ультраортодоксальные мужчины не изучают светские дисциплины (в отличие от ультраортодоксальных женщин, которые изучают принятую учебную программу в школах, и это объясняет их относительный успех на рынке труда).

Эта концепция взорвалась прямо нам в лицо: ультраортодоксы составляют 12 процентов населения, но из-за высокого естественного прироста населения в их среде – 7 детей на каждую женщину – ожидается, что к 2065 году они достигнут 32 процентов населения. Если они не начнут к тому времени работать и учиться, ВВП на душу населения в Израиле опустится до уровня стран Третьего мира.

Теперь выясняется, что все попытки убеждения ультраортодоксов при помощи стимулов и льгот за последние 20 лет потерпели неудачу. По данным на 2016 год, средняя зарплата мужчины в ультраортодоксальном секторе была на 18 процентов меньше, чем в 1997 году. За 20 лет, прошедших с тех пор, как мы начали стимулировать выход ультраортодоксов на рынок труда, они только откатились назад.

Для сравнения, за тот же период израильские арабы повысили свой доход на 22 процента, а светские евреи – на 16 процентов.

«Ультраортодоксы воспринимают светское государство, как дойную корову, – сказал раввин Шай Пирон, бывший министр образования. – Из корзины услуг, которые предлагает государство, они выберут то, что им подходит, но не позволят светским властям вмешиваться в свои дела».

«Государство пошло на уступки ультраортодоксам, позволив им жить в своих гетто и не обучать детей светским предметам, – говорит доктор Хаим Зихерман, исследователь ультраортодоксального общества из израильского Института демократии. – Этим мы перерезали пуповину, соединяющую ультраортодоксов с государством. Так мы своими руками создали государство в государстве».

Мягкий и универсальный подход больше не работает

Только сейчас Голем восстал против своего создателя, и оказалось, что синдром самоуничтожения в эпоху коронавируса — это всего лишь пролог того, что ожидает весь Израиль, если отношения между ультраортодоксами и светскими гражданами не изменятся. Автономия, которую ультраортодоксы построили для себя при финансовой поддержке и согласии светского общества, оказалась провальной, и она угрожает потянуть на дно все государство.

Что же делать? Современные голоса в ультраортодоксальном обществе настаивают на продолжении попыток интеграции – в армию, рынок труда, и систему высшего образования – только для того, чтобы сделать их лучше. Так, Ицик Кромби, исследователь из Института политических исследований ультраортодоксального сектора, утверждает, что светское общество потерпело неудачу из-за своих настойчивых попыток изменить ультраортодкосов. Таким образом, утверждает он, неприятие гендерной сегрегации светским обществом помешало интеграции ультраортодоксов в академическое сообщество. Эли Палаи, редактор ультраортодоксальной газеты «Мишпаха» («Семья»), тоже утверждает, что бюджетные ограничения министерства финансов не позволили обучить тысячи девушек курсу программирования.

Понятно, что современные ультраортодоксы хотят продолжить эволюционную интеграцию, и предупреждают, что любая попытка принуждения приведет только к отказу от интеграции со стороны ультраортодоксального общества. После 20 лет таких усилий, которые были прекращены последние пять лет, пора осознать, что мягкий и универсальный подход больше не работает. Требуется полное изменение концепции.

Зихерман выступает за прекращение строительства отдельных городов для ультраортодоксов, которые создают гетто и усиливают ультраортодоксальный экстремизм. Вместо этого ультраортодоксальные кварталы должны быть построены в светских городах, несмотря на гнев и противодействие светских мэров, которых совсем не радует такая перспектива.

Доктор Нери Горовиц поддерживает подход минфина к изменению законопроекта о призыве в армию, чтобы ультраортодоксы получали освобождение от военной службы в 21 год и могли выйти на рынок труда как можно раньше. Пирон считает, что следует наказывать штрафами и лишением субсидий те йешивы, которые нарушают государственные законы. Например, за противодействие призыву в армию или несоблюдение правил поведения во время эпидемии коронавируса. Причем, нужно обеспечить правоприменение при взимании этих штрафов.

Все исследователи ультраортодоксального образа жизни согласны, что основой интеграции ультраортодоксов в общество является изучение светских дисциплин в школах. Это – самый важный и принципиальный фактор. Без этого не может быть речи о рынке труда или высшем образовании. Поскольку ультраортодоксальные учебные заведения финансируются государством, нет ничего проще, чем обеспечить это: кто не изучает математику и английский, не получит бюджет от государства. Что может быть проще? Но на практике это воспринимается, как политически невозможный шаг. На самом деле, Зихерман утверждает, что нет реальных шансов начать какой-либо процесс в отношении ультраортодоксов без изменения системы правления, чтобы лишить их политические партии силового статуса влияния.

Если предположить, что правительство в Израиле не скоро сменится, есть один возможный шаг, который можно осуществить прямо сейчас: открыть десятки школ государственно-религиозного направления, в которых преподаются основные дисциплины. Таким образом, ультраортодоксы, которые хотят, чтобы их дети учились и работали, будут иметь альтернативу в сфере образования, не вступающую в противоречие с существующими сетями ультраортодоксальных школ, и без какого-либо принуждения.

Если это – единственный урок, который мы сможем извлечь из эпидемии коронавируса, это уже больше, чем ничего.

Мейрав Арлозоров, TheMarker