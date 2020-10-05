Армения обстреляла столицу Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана вечером в воскресенье обвинило Армению в ракетном обстреле города Мингечвир (Мингечаур), где расположена крупная электростанция, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что были обстреляны также город Хызы и Апшеронский район — то есть пригороды столицы Азербайджана Баку.

Все эти населённые пункты и территории находятся на большом расстоянии от Нагорного Карабаха и прилегающих районов, где сейчас идут бои.

По сообщению генпрокуратуры Азербайджана, по Мингечвиру были выпущены 3 ракеты, пострадали 5 местных жителей.

В минобороны Армении и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики отрицают обстрел отдалённых регионов Азербайджана, называя заявления Баку провокацией.