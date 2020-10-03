Японские ученые назвали самую «опасную» группу крови

Стало известно, какая группа крови является самой «опасной». По мнению японских ученых, которые провели ряд исследований, первая группа увеличивает практически в три раза риск летального исхода от тяжелых травм, пишет Фармапедия.

По словам специалистов, у пациентов с первой группой крови риск кровопотери гораздо выше, что объясняется плохой свертываемостью — это связано с пониженным содержанием в крови первой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови), выдержки из материала привел портал Change.

Добавим также, что люди с первой группой крови являются универсальными донорами, однако им самим разрешается переливать только кровь своей группы.