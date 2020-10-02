Украина не будет оказывать военную помощь ни Армении, ни Азербайджану

Киев не будет оказывать военную помощь в нагорнокарабахском конфликте ни Азербайджану, ни Армении. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», — пошутил Аваков.

Таким образом он отреагировал на заявление депутата Рады от «Слуги народа» Людмилы Марченко, которая сказала, что Украина «не пройдет мимо» оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сказал, что Киев призывает решить военный конфликт, соблюдая принцип территориальной целостности Азербайджана.