Телеканал CNN сообщил о вербовке сирийских наемников для отправки в Нагорный Карабах

Поддерживаемые Турцией наемники из северной Сирии готовятся к переброске в Нагорный Карабах, передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным CNN, информация была получена от боевика, который рассказал, что заключил контракт на три месяца с ежемесячной оплатой в $1,5 тыс. Также источник канала заявил, что принадлежит к «мятежной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция».

Телеканал передает, что нанятые добровольцы собираются в районе Хавар Килис возле сирийско-турецкой границы и ждут транспортировки к зоне карабахского конфликта.

Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств прибытия сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Также о присутствии в НКР боевиков из Сирии и Ливии заявили в МИД РФ.